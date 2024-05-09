Форвард «Ростова» Голенков отреагировал на информацию об интересе «Локомотива»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков прокомментировал информацию об интересе «Локомотива».

«Интерес «Локомотива»? У меня действующий контракт с «Ростовом». Думаю сейчас только о сезоне. Никакие мысли в голову не приходят. Давайте завершим сезон, а там, если будут какие-то предложения, то лучше уже с агентом разговаривать.

Идеальное продолжение карьеры? Предложение из Европы, конечно. Если можно сразу из «Ростова», значит из «Ростова», — сказал Голенков в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24»

В апреле «Чемпионат» сообщил, что Голенков входит в шорт-лист футболистов, которых «Локомотив» рассматривает в качестве замены для Артема Дзюбы.

В текущем сезоне 24-летний нападающий провел за ростовчан 36 матчей, забил девять мячей и сделал шесть результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2026 года.