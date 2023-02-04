Бывший врач сборной России назвал примерные сроки восстановления Зыкова от тяжелой травмы

Экс-врач национальной сборной России по хоккею Александр Резепов отреагировал на травму лица нападающего СКА Валентина Зыкова, полученную в матче с «Ак Барсом».

«Из-за того, что произошел перелом верхней челюсти, могли со своих мест уйти зубы. Скорее всего, там большое повреждение с трещинами — и крепление зубов ухудшилось. Но это мое предложение, снимки я не видел. Кость с одной стороны крепкая, но при этом хрупкая. Однозначно можно сказать, что тут будет оперативное вмешательство. По хорошему, после оперативного вмешательства через две-три недели можно что-то делать на льду. Можно начинать ходить в зал, но полноценное катание не раньше двух месяцев, а то и больше. Нюансов очень много, но после оперативного вмешательства уже можно будет говорить о сроках восстановления. Это может быть как два месяца, так и полгода», — приводит слова Резелова Metaratings.ru.

В первом периоде матча СКА — «Ак Барс» (7:4) форвард хозяев Зыков столкнулся с нападающим казанцев Александром Радуловым. В результате столкновения хоккеист потерял почти весь верхний ряд зубов.