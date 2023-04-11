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Сегодня, 12:40

Защитник Бирюков о работе с Кинэном: «Мусорки летали в раздевалке, клюшки и планшетки ломались»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Майк Кинэн.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о работе с канадским специалистом Майком Кинэном, работавшим в магнитогорском «Металлурге», за который выступал Бирюков, с 2013 по 2015 год.

— Майк Кинэн в сравнении с Кингом — совсем другой тренер?

— Конечно. Майк — больше мотиватор с таким бэкграундом.

— Многие игроки рассказывали, что волновались перед первым знакомством с Кинэном. Все-таки в «Металлург» ехал сам Железный Майк!

— Такое было. Все так думали. В клуб пришел тренер, который столько проработал, столько выиграл. Никогда не знаешь, чего ожидать. А когда познакомились, поняли: не такой уж он и железный. Майк просто требовал, чтобы игроки отдавали все, что есть. Безразличие на площадке он не прощал.

— Помните случай, когда Майк проявил железный характер?

— Таких моментов много. Мусорки летали в раздевалке, клюшки и планшетки ломались. Помню самую короткую утреннюю раскатку перед игрой в карьере. Три минуты! На первом же упражнении что-то не получалось. Майк сказал один раз, второй, а потом послал нас и выгнал всех со льда: «Увидимся вечером!» Мы на лед выйти не успели, как раскатка закончилась.

— И как сыграли в тот день?

— Не помню. Помню, как мы смеялись в раздевалке, что нам нужно зацепиться за эту раскатку. Наверное, мы все-таки проиграли. Если бы победили, всегда была бы такая раскатка на три минуты.

— Майк Пелино полностью отвечал за тактику в штабе Кинэна?

— Не только он. Тактика была на Пелино и Илье Петровиче. А Кинэн отвечал за эмоциональную составляющую. Пелино — фанат хоккея. В штабе Майк брал на себя роль доброго полицейского. Досконально относился к деталям. Практически спал с компьютером, разбирая игры.

— Представить Пелино ломающим планшетку вы не можете?

— Нет. Но не сказал бы, что Пелино такой пушистый и мягкий. Он мог и прикрикнуть. Но в штабе Кинэн отвечал за эмоциональную часть, а Пелино — за техническую.

Евгений Бирюков. «Думал, «Рейнджерс» разорвут «Магнитку» в клочья, но мы могли выиграть». Чемпион мира — о карьере

Евгений Бирюков
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Майк Кинэн
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