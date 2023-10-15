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Сегодня, 17:24

Черкас назвал Серебрякова и Рендулича хорошим приобретением для СКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России, бывший вратарь СКА Сергей Черкас прокомментировал игру новичков армейского клуба — вратаря Никиты Серебрякова, пришедшего из «Адмирала», и форварда Борны Рендулича, ранее выступавшего в «Сочи».

«СКА сделал два хороших приобретения в лице вратаря Серебрякова и форварда Рендулича. Один показывает классную игру на последнем рубеже, а другой не снижает результативности, перейдя в СКА из «Сочи». Я согласен с теми, кто считает, что если бы не Серебряков в воротах, армейцы могли не обыграть минское «Динамо» в последнем матче. Когда в воротах надежный вратарь — это больше, чем половина команды. Без такого невозможно успешно выступить в плей-офф. Это мы видели на примере СКА в прошлом сезоне. По игре команда тогда заслуживала большего. Сейчас у СКА тоже хороший состав, много мастеровитых игроков. Есть, конечно, нюансы, мешающие добывать результат. С ними пусть разбирается тренерский штаб. Но потенциал у команды — огромный», — приводит слова Черкаса «РБ Спорт».

СКА объявил о переходе Серебрякова 4 октября. В сезоне-2022/23 Серебрякова признали лучшим вратарем КХЛ.

Рендулич был обменян на Марата Хуснутдинова из «Сочи» 10 октября.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-cherkas-serebryakov-i-rendulich-horoshie-priobreteniya-ska/
Никита Серебряков
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Борна Рендулич
Сергей Черкас
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