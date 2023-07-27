Четверо журналистов «СЭ» стали номинантами премии «Лучший журналист» от КХЛ и FONBET

Четверо журналистов «СЭ» — Иван Богун, Михаил Зислис, Артур Хайруллин и Алексей Шевченко — попали в число номинантов премии «Лучший журналист», организованной КХЛ и FONBET. Победитель будет определен путем голосования болельщиков на странице проекта. Помимо «Лучшего журналиста», опрос проводится еще в двух номинациях — «Лучший Telegram-канал» и «Лучший видеоблогер».

Все участники голосования могут выиграть фирменный мерч — бейсболку, толстовку, сумку или рюкзак КХЛ. Подать заявку для участия в розыгрыше просто, заполнив контактные данные в соответствующей форме голосования.

Голосование продлится до 3 августа, а победителей среди журналистов и блогеров наградят 1 сентября в Москве на матче за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и его соперником по финалу плей-офф «Ак Барсом».

Проголосовать за журналистов «СЭ» или любого другого кандидата можно здесь.