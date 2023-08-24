Сегодня, 17:00
24 августа, в четверг, ЦСКА сыграет со столичным «Динамо» в матче группы А предсезонного турнира Кубка мэра Москвы.
Встреча пройдет на арене «Мегаспорт», начало — в 19.00 по московскому времени.
Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию матча ЦСКА — «Динамо» можно будет бесплатно на телеканале «Матч ТВ». Начало — в 18.40.
В сезоне-2022/2023 ЦСКА занял второе место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 94 очками. Армейцы выиграли Кубок Гагарина. В финальной серии плей-офф команда Сергея Федорова победила «Ак Барс» (4-3).
В сезоне-2022/2023 «Динамо» заняло пятое место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 87 очками. Бело-голубые уступили в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Торпедо» (2-4).
|Западная конференция
|И
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|П
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|1
|Витязь
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|2
|Динамо Мн
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|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
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|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
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ЦСКА – Ак Барс
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