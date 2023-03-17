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Сегодня, 21:43

ЦСКА обыграл «Локомотив» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ

Мария Гусева
ЦСКА — «Локомотив».
ЦСКА — «Локомотив».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА на своем льду обыграл «Локомотив» в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ — 2:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ярослав Дыбленко и Павел Карнаухов.

Счет в серии стал 1-0 в пользу армейцев. Следующий матч между командами пройдет 19 марта на «ЦСКА Арене». Начало встречи — 17.00 мск.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Первый матч

ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Дыбленко — 1 (Мамин), 45:04 — 1:0. Карнаухов — 2 (бол., Дитц, Григоренко), 49:08 — 2:0.

Вратари: Рейдеборн — Исаев (57:18).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 13 (1+8+4) — 35 (12+10+13).

Судьи: Оленин, Юдаков. 17 марта.

Москва. «ЦСКА Арена». 8393 зрителя.

Счет в серии: 1-0

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/playoff/
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КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
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