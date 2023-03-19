ЦСКА отыгрался с 0:2 и во второй раз победил «Локомотив» в серии второго раунда Кубка Гагарина

Сегодня, 19:20
ЦСКА дома обыграл «Локомотив» во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ — 3:2.
Первые два гола в игре забили хоккеисты ярославского клуба Денис Алексеев в первом периоде и Максим Березкин во втором.
Затем в составе московской команды заброшенными шайбами отметились Максим Мамин, Даррен Диц и Михаил Григоренко.
Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 21 марта в Ярославле.
КХЛ. Плей-офф. Западной конференция. 1/2 финала. Второй матч
ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
Голы: Алексеев — 3 (Черепанов), 3:29 — 0:1. Березкин — 1 (Шалунов, Каюмов), 32:42 — 0:2. Мамин — 2 (Григоренко, Соркин), 34:50 — 1:2. Дитц — 2 (Окулов, Нестеров), 35:42 — 2:2. Григоренко — 5 (Окулов, Каменев), 43:54 — 3:2.
Вратари: Рейдеборн — Исаев (57:25).
Штраф: 10 — 4.
Броски: 17 (4+8+5) — 42 (17+11+14).
Судьи: Раводин, Соин.
19 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 9616 зрителей.
Счет в серии: 2-0