0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:20

ЦСКА отыгрался с 0:2 и во второй раз победил «Локомотив» в серии второго раунда Кубка Гагарина

Ана Горшкова
Корреспондент
ЦСКА — «Локомотив» — 3:2.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

ЦСКА дома обыграл «Локомотив» во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ — 3:2.

Первые два гола в игре забили хоккеисты ярославского клуба Денис Алексеев в первом периоде и Максим Березкин во втором.

Затем в составе московской команды заброшенными шайбами отметились Максим Мамин, Даррен Диц и Михаил Григоренко.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 21 марта в Ярославле.

КХЛ. Плей-офф. Западной конференция. 1/2 финала. Второй матч

ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Алексеев — 3 (Черепанов), 3:29 — 0:1. Березкин — 1 (Шалунов, Каюмов), 32:42 — 0:2. Мамин — 2 (Григоренко, Соркин), 34:50 — 1:2. Дитц — 2 (Окулов, Нестеров), 35:42 — 2:2. Григоренко — 5 (Окулов, Каменев), 43:54 — 3:2.

Вратари: Рейдеборн — Исаев (57:25).

Штраф: 10 — 4.

Броски: 17 (4+8+5) — 42 (17+11+14).

Судьи: Раводин, Соин.

19 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 9616 зрителей.

Счет в серии: 2-0

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
11
20
Читайте также
Мокрая Валиева, блондинка Загитова и футбол на льду. Лучшие фото турнира шоу-программ
Турнир шоу-программ — это точно успех. Но есть несколько «но»
Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
The Hill назвала визит Си Цзиньпина в Москву вызовом Западу
Япония выразила протест КНДР в связи с запуском баллистической ракеты
Во Франции назвали причину угрозы ареста Трампа
Популярное видео
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, второй раунд: полуфиналы конференций КХЛ
Нападающий ЦСКА Окулов: «Первый период проиграли в одну калитку»
СКА организует фанзону в Ледовом дворце во время гостевых матчей команды
Кубок Гагарина: «Авангард» выиграл у «Металлурга», ЦСКА победил «Локомотив»
Нападающий «Металлурга» Коростелев: «Плохой старт вторую игру подряд, начинать надо лучше»
Кравец: «При счете 3:3 в матче с «Металлургом» нашли энергию и мастерство, чтобы победить»
Воробьев о поражении от «Авангарда»: «В первом периоде неудачно пропустили, потом вытаскивали игру»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Металлурга» Коростелев: «Плохой старт вторую игру подряд, начинать надо лучше»

Кубок Гагарина: «Авангард» выиграл у «Металлурга», ЦСКА победил «Локомотив»