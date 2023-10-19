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Сегодня, 18:00

ЦСКА — «Локомотив»: прямая трансляция матча КХЛ

ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в регулярном чемпионате КХЛ 19 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ярослав Дыбленко (ХК ЦСКА).
Фото ХК ЦСКА
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ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 19 октября, в четверг. Встреча пройдет в спортивном комплексе «ЦСКА Арена» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями матча ЦСКА — «Локомотив» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры покажет телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко Спорт» по платной подписке.

Жители Ярославля и Ярославской области смогут следить за игрой своей команды на телеканале «Первый Ярославский». Начало эфира — 19.25 по местному времени.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
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