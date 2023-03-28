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Сегодня, 17:27

ЦСКА рассмотрит возвращение вратаря Федотова по завершении его службы в армии

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Руководство ЦСКА готово рассмотреть возможность возвращения вратаря Ивана Федотова в состав команды в случае заинтересованности игрока, сообщает пресс-служба армейцев.

«Федотов является воспитанником хоккейной школы московского ЦСКА, из подававшего надежды юниора Иван вырос в признанного мастера спорта, став профессионалом международного класса. В прошлом году Федотов был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, где достойно служит по сегодняшний день, по завершении срока службы руководство ЦСКА готово рассмотреть возможность его возвращения в состав клуба в случае заинтересованности в этом самого игрока. Пока с такими предложениями ни Иван, ни его представители в ЦСКА не обращались. Отток игроков никак не способствует развитию отечественного хоккея и спорта в целом, считаем, что этому должна быть дана адекватная правовая оценка, а их деятельность необходимо должным образом урегулировать», — говорится в заявлении пресс-службы.

Федотов является обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА, а в составе сборной России стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В мае 2022 года 26-летний голкипер подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в рядах российской армии.

Источник: https://cska-hockey.ru/news/general/zayavlenie_pkhk_tsska/
Иван Федотов
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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