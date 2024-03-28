ЦСКА расторг контракт с вратарем Федотовым

Вратарь ЦСКА Иван Федотов покинул команду, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 27-летним россиянином расторгнуто по обоюдному согласию. Спортивные права в России на голкипера остаются за ЦСКА.

Летом 2022 года Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии, после чего был отправлен на прохождение военной службы. Перед сезоном-2023/24 вратарь вернулся в ЦСКА.

В августе 2023 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила, что Федотов нарушил контракт с выступающей в НХЛ «Филадельфией», заключив соглашение с армейцами. Голкипера дисквалифицировали на четыре месяца, а на ЦСКА был наложен запрет на трансферы сроком на один сезон.

В текущем сезоне Федотов провел 49 матчей, отразив 91,4 процента бросков и четыре раза сыграв на ноль.