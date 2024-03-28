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28 марта, 18:26

ЦСКА расторг контракт с вратарем Федотовым

Сергей Разин
корреспондент
Иван Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Вратарь ЦСКА Иван Федотов покинул команду, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 27-летним россиянином расторгнуто по обоюдному согласию. Спортивные права в России на голкипера остаются за ЦСКА.

Иван Федотов. Иван Федотов продолжит карьеру в НХЛ

Летом 2022 года Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии, после чего был отправлен на прохождение военной службы. Перед сезоном-2023/24 вратарь вернулся в ЦСКА.

В августе 2023 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила, что Федотов нарушил контракт с выступающей в НХЛ «Филадельфией», заключив соглашение с армейцами. Голкипера дисквалифицировали на четыре месяца, а на ЦСКА был наложен запрет на трансферы сроком на один сезон.

В текущем сезоне Федотов провел 49 матчей, отразив 91,4 процента бросков и четыре раза сыграв на ноль.

Иван Федотов
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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