Три очка Окулова помогли ЦСКА обыграть «Северсталь»

ЦСКА переиграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.

В составе московской команды 3 (1+2) очка набрал нападающий Коснтаин Окулов. Также голами отметились защитник Никита Нестеров, нападающие Владислав Каменев и Павел Карнаухов.

За «Северсталь» забивали форварды Даниил Вовченко и Игорь Гераськин.

Отметим, что Вовченко установил новый рекорд результативности «Северстали» в истории КХЛ.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 71 очко в 50 матчах. «Северсталь» идет 9-й: 51 очко после 51 игры.

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ЦСКА (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Голы: Нестеров — 7 (Дыбленко, Окулов), 10:32 — 1:0. Вовченко — 15 (Пилипенко, Макеев), 13:19 — 1:1. Каменев — 16 (бол., Окулов, Нестеров), 29:15 — 2:1. Гераськин — 11 (Пыленков, Ильин), 40:22 — 2:2. Окулов — 15 (Каменев), 43:12 — 3:2. Карнаухов — 9 (Ярош, Слепышев), 43:48 — 4:2.

Вратари: Гамзин — Самонов (57:32 — 59:03, 59:17).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 31 (13+10+8) — 39 (13+12+14).

Судьи: Акузовский, Оленин.

15 января. Москва. «ЦСКА Арена». 5417 зрителей.