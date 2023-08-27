Нападающий «Лады» Стальнов: «Наша задача-минимум — выход в плей-офф»

Нападающий «Лады» Донат Стальнов в интервью «СЭ» рассказал о задаче клуба на сезон.

— «Лада» возвращается в КХЛ из ВХЛ. Насколько команда готова к сезону?

— Это большой плюс, что команда вернулась в КХЛ. Все болельщики рады этому и ждут удачного выступления. Состав обновился по сравнению с ВХЛ. Мы неплохо провели предсезонную подготовку. Сейчас — финишная прямая. Есть время, чтобы что-то подкорректировать и в боевой готовности подойти к сезону.

— Что будет удачным выступлением для «Лады»?

— Наша задача — выходить на каждый матч с победным настроем и выигрывать. Задача-минимум — выход в плей-офф. Будем стремиться к этому.