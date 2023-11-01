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Сегодня, 17:48

Цыплаков: «Зачем поздравлять Голдобина? Хет-трик для него — обычное дело»

Алина Савинова
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Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков поделился впечатлениями от матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (6:1).

«Впечатления от игры позитивные. Мы забыли поражение от «Сибири», нам нужно двигаться дальше. Нужно больше побед. Успел ли я поздравить Голдобина с хет-триком? А зачем? Хет-трик для него — обычное дело. Судьи отменили его четвертый гол? Да ладно, ему трех мало что ли? Конечно, ему нужно было голами со мной поделиться. Настроение в команде позитивное. А каким еще оно может быть? Но сезон на этом не заканчивается. Удержаться на вершине тяжелее, чем взобраться на нее», — цитирует Цыплакова «РБ Спорт».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 36 очков за 25 матчей. 2 ноября красно-белые дома сыграют против ЦСКА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-tsy-plakov-zachem-pozdravlyat-goldobina-het-trik-dlya-nego-oby-chnoe-delo/
Николай Голдобин
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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