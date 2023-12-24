Цыплаков о связке с Ковальчуком: «Играть с ним — одно удовольствие»

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков, отметившийся результативной передачей в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (5:2), поделился впечатлением об игре в связке с Ильей Ковальчуком.

— Как вам сегодня игралось в связке с Ковальчуком?

— Очень удобно, комфортно, всю площадку видит, — передает корреспондент «СЭ» Анна Бирюкова слова Цыплакова. — Вообще нет проблем, играть с ним — одно удовольствие.

— Вам не показалось, что сегодня соперник играл достаточно грязно? Особенно эти провокации в начале игры, как на это реагируете?

— Стараемся не поддаваться на провокации, они всегда так играют. Ничего нового они нам не показали. Поэтому мы вышли на лед подготовленными и не давали сопернику возможности психологически нас задавить.

— Впереди Новый год. Как отпразднуете?

— По-семейному, будем дома.

Игра с «Куньлунем» стала для Ковальчука первой с сезона-2020/21, в котором он выиграл Кубок Гагарина в составе «Авангарда».

В матче против китайской команды 40-летний форвард забросил одну шайбу.