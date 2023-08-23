«Динамо-Минск»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды

Основная информация о ХК «Динамо-Минск» перед стартом нового сезона КХЛ.

Полное название: Хоккейный клуб «Динамо» Минск

Год основания: 1948

Главный тренер: Дмитрий Квартальнов

Капитан: Роман Горбунов

Домашний стадион (вместимость): «Минск-Арена» (15086 зрителя)

«Динамо-Минск» первый матч в регулярном чемпионате КХЛ проведет против «Нефтехимика» 2 сентября в 17:30 (мск).

Результат «Динамо-Минск» в сезоне 2022 / 2023

В сезоне 2022 / 2023 «Динамо» занял восьмое место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 68 очками. Миначане уступили в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина СКА (2-4).

Календарь «Динамо» в сезоне КХЛ 2023 / 2024

2 сентября, в субботу, в Нижнекамске на «Нефтехим Арене» «Динамо» проведет первый матч сезона 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика». Игра начнется в 17:30 по московскому времени. 26 февраля 2024 года «Динамо» проведет заключительный матч регулярного чемпионата против «Спартака» (начало в 19:30). Команда Дмитрия Квартальнова выступает в Западной конференции дивизиона Тарасова.

Календарь «Динамо-Минск» в сентябре 2023 года

2 сентября. Нижнекамск «Нефтехим Арена». «Нефтехимик» — «Динамо-Минск»

4 сентября. Балашиха. «Арена Балашиха». «Витязь» — «Динамо-Минск»

6 сентября. Мытищи. «Арена Мытищи». «Куньлунь Ред Стар» — «Динамо-Минск»

8 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». «Торпедо» — «Динамо-Минск»

12 сентября. Казань «Татнефть-Арена». «Ак Барс» — «Динамо-Минск»

14 сентября. Челябинск. «Арена Трактор». «Трактор» — «Динамо-Минск»

20 сентября. Минск. «Минск-Арена». «Динамо-Минск» — «Локомотив»

22 сентября. Минск. «Минск-Арена». «Динамо-Минск» — «Витязь»

24 сентября. Минск. «Минск-Арена». «Динамо-Минск» — «Торпедо»

26 сентября. Минск. «Минск-Арена». «Динамо-Минск» — «Ак Барс»

30 сентября. Минск. «Минск-Арена». «Динамо-Минск» — «Лада»

Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступна в разделе сайта.

ХК «Динамо-Минск». Фото ХК «Динамо-Минск»

Состав «Динамо-Минск» на сезон 2023 / 2024

Вратари

22 — Егор Вельмакин

35 — Алексей Колосов

50 — Дилан Фергюсон

Защитники

4 — Коди Керран

7 — Дмитрий Дерябин

8 — Илья Шинкевич

33 — Никита Смирнов

45 — Олег Пожиган

48 — Янни Калдис

55 — Илья Сушко

63 — Константин Волочко

69 — Тимофей Ковгореня

85 — Арсений Бринкман

87 — Никита Жихарев

89 — Дмитрий Коробов

Нападающие

10 — Ник Меркли

11 — Егор Клавдиев

13 — Вадим Мороз

15 — Валентин Демченко

21 — Владислав Кодола

23 — Андрей Стась

25 — Александр Суворов

26 — Даниил Сотишвили

34 — Сергей Кузнецов

41 — Джемел Смит

47 — Егор Игнатенко

64 — Степан Звягин

67 — Егор Бориков

77 — Сэм Энас

78 — Иван Секерин

81 — Виталий Пинчук

83 — Александр Волков

86 — Мирослав Михалев

91 — Никита Пышкайло

92 — Роман Горбунов

В составе возможны изменения. В актуальном виде заявка команды доступна на странице «Динамо-Минск» в разделе сайта «СЭ».

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