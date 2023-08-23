«Динамо-Минск»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды

Сегодня, 15:00
Полное название: Хоккейный клуб «Динамо» Минск
Год основания: 1948
Главный тренер: Дмитрий Квартальнов
Капитан: Роман Горбунов
Домашний стадион (вместимость): «Минск-Арена» (15086 зрителя)
«Динамо-Минск» первый матч в регулярном чемпионате КХЛ проведет против «Нефтехимика» 2 сентября в 17:30 (мск).
В сезоне 2022 / 2023 «Динамо» занял восьмое место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 68 очками. Миначане уступили в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина СКА (2-4).
2 сентября, в субботу, в Нижнекамске на «Нефтехим Арене» «Динамо» проведет первый матч сезона 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика». Игра начнется в 17:30 по московскому времени. 26 февраля 2024 года «Динамо» проведет заключительный матч регулярного чемпионата против «Спартака» (начало в 19:30). Команда Дмитрия Квартальнова выступает в Западной конференции дивизиона Тарасова.
2 сентября. Нижнекамск «Нефтехим Арена». «Нефтехимик» — «Динамо-Минск»
4 сентября. Балашиха. «Арена Балашиха». «Витязь» — «Динамо-Минск»
6 сентября. Мытищи. «Арена Мытищи». «Куньлунь Ред Стар» — «Динамо-Минск»
8 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». «Торпедо» — «Динамо-Минск»
12 сентября. Казань «Татнефть-Арена». «Ак Барс» — «Динамо-Минск»
14 сентября. Челябинск. «Арена Трактор». «Трактор» — «Динамо-Минск»
20 сентября. Минск. «Минск-Арена». «Динамо-Минск» — «Локомотив»
22 сентября. Минск. «Минск-Арена». «Динамо-Минск» — «Витязь»
24 сентября. Минск. «Минск-Арена». «Динамо-Минск» — «Торпедо»
26 сентября. Минск. «Минск-Арена». «Динамо-Минск» — «Ак Барс»
30 сентября. Минск. «Минск-Арена». «Динамо-Минск» — «Лада»
Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступна в разделе сайта.
22 — Егор Вельмакин
35 — Алексей Колосов
50 — Дилан Фергюсон
4 — Коди Керран
7 — Дмитрий Дерябин
8 — Илья Шинкевич
33 — Никита Смирнов
45 — Олег Пожиган
48 — Янни Калдис
55 — Илья Сушко
63 — Константин Волочко
69 — Тимофей Ковгореня
85 — Арсений Бринкман
87 — Никита Жихарев
89 — Дмитрий Коробов
10 — Ник Меркли
11 — Егор Клавдиев
13 — Вадим Мороз
15 — Валентин Демченко
21 — Владислав Кодола
23 — Андрей Стась
25 — Александр Суворов
26 — Даниил Сотишвили
34 — Сергей Кузнецов
41 — Джемел Смит
47 — Егор Игнатенко
64 — Степан Звягин
67 — Егор Бориков
77 — Сэм Энас
78 — Иван Секерин
81 — Виталий Пинчук
83 — Александр Волков
86 — Мирослав Михалев
91 — Никита Пышкайло
92 — Роман Горбунов
В составе возможны изменения. В актуальном виде заявка команды доступна на странице «Динамо-Минск» в разделе сайта «СЭ».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
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ЦСКА – Ак Барс
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