«Динамо» Минск — «Сочи»: видеообзор матча КХЛ

Минское «Динамо» на своем льду обыграло «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:2.

Видео лучших моментов матча «Динамо» — «Сочи» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.



«Динамо» набрало 32 очка в 27 играх и поднялось на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» продлило серию поражений до семи матчей и идет на 9-й строчке (26 очков в 29 встречах).

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