«Динамо» (Минск) — «Сочи»: видеообзор матча КХЛ

«Динамо» (Минск) и «Сочи» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра проходила в Минске и завершилась победой хозяев — 2:1.

Видео лучших моментов матча «Динамо» (Минск) — «Сочи» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Динамо» набрало 30 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. У «Сочи» — 28 очков и 9-е место «Запада».

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