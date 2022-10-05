«Витязь» на выезде победил минское «Динамо» в КХЛ

Минское «Динамо» на своем льду проиграло «Витязю» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:5.

У минчан голы на счету Владимира Алистрова, Ника Меркли и Седрика Пакетта.

В составе подольского клуба шайбами отметились Александр Яремчук, Кирилл Рассказов, Степан Старков и дважды Иван Зинченко.

«Витязь» занимает третье место на Западе, набрав 19 очков в 14 матчах. «Динамо» — седьмое (16).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Витязь» (Подольск) — 3:5 (0:0, 1:2, 2:3)

Голы: Яремчук — 3 (Галузин, Абросимов), 30:29 — 0:1. Зинченко — 3 (Головков), 31:23 — 0:2. Алистров — 3 (бол., Гилмор, Горбунов), 37:21 — 1:2. Зинченко — 4 (Аркалов), 45:28 — 1:3. Меркли — 4 (бол., Варфоломеев, Гилмор), 50:02 — 2:3. Рассказов — 3 (мен., Старков), 51:29 — 2:4. Пакетт — 7 (Спунер, Душак), 57:24 — 3:4. Старков — 5 (п.в.), 58:54 — 3:5.

Вратари: Колосов (56:21 — 57:26, 57:43 — 58:54) — Дорожко.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 35 (15+8+12) — 30 (11+14+5).

Судьи: Белов, Ромасько.

5 октября. Минск. «Минск-Арена».