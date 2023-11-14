«Металлург» обыграл минское «Динамо» и продлил победную серию до пяти матчей

«Металлург» на выезде одержал победу над минским «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

Победу магнитогорской команде принесли голы Никиты Михайлиса, Данилы Юрова, на счету которого дубль, и Павла Акользина. Юров стал самым результативным игроком встречи, набрав 3 (2+1) очка. У белорусской команды единственную шайбу забросил Вадим Мороз.

«Металлург» одержал пятую победу подряд и вышел в лидеры на «Востоке», набрав 42 очка за 31 игру. «Динамо» идет седьмым в таблице Западной конференции с 32 очками после 29 встреч.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Металлург"(Магнитогорск) — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Михайлис — 7 (бол., Пресс, Юров), 9:16 — 0:1. Мороз — 6 (Основин, Смирнов), 21:33 — 1:1. Юров — 7 (бол.), 23:21 — 1:2. Акользин — 11 (Карпов, Пресс), 31:51 — 1:3. Юров — 8 (бол., п.в., Петунин), 58:45 — 1:4.

Вратари: Колосов — Набоков.

Штраф: 10 — 2.

Броски: 27 (6+12+9) — 23 (7+11+5).

Судьи: Морозов, Раводин.

14 ноября. Минск. «Минск-Арена». 8159 зрителей