Акинфеев продлил контракт с ЦСКА до 2026 года

Как сообщал «СЭ», голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев продлил контракт с армейцами.

Об этом объявила пресс-служба московской команды. Новое соглашение с 38-летним воспитанником армейцев рассчитано до 2026 года. Предыдущий контракт голкипера истекал летом этого года.

Акинфеев дебютировал за ЦСКА в 2003 году. С командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны и 7 раз Суперкубок. В сезоне-2004/05 голкипер стал с ЦСКА обладателем Кубка УЕФА.

В текущем сезоне Акинфеев провел за ЦСКА 26 матчей, пропустил 34 мяча и 8 раз отыграл на ноль.

После 29 туров ЦСКА с 45 очками занимает шестое место в РПЛ. В заключительном туре команда Владимира Федотова на своем поле примет «Урал». Игра пройдет в субботу, 25 мая. Начало — в 16.30 по московскому времени.