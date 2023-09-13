Два домашних матча «Спартака» пройдут в Ташкенте

По информации «СЭ», матчи «Спартака» 22 и 24 декабря в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ против минского «Динамо» и «Куньлуня» состоятся в столице Узбекистана Ташкенте из-за занятости московской арены «Мегаспорт», где проходят домашние встречи красно-белых.

«Спартак» одержал 3 победы и потерпел 2 поражения в стартовавшем сезоне КХЛ. Красно-белые с 6 очками занимают третье место в Западной конференции.

В следующем матче «Спартак» в гостях сыграет с «Витязем». Матч пройдет в четверг, 14 сентября.