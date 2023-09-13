«Сибирь» сыграет с «Амуром» в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024 13 сентября, в среду. Матч пройдет в ледовом дворце спорта «Сибирь» в Новосибирске. Начало — в 15.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча «Сибирь» — «Амур» можно на телеканале КХЛ Prime и на сайте video.khl.ru. Начало телеэфира — в 15.20 мск. Также игра будет доступна на сервисе Окко в разделе Спорт по платной подписке и на Кинопоиске (платная подписка). Составы и статистика матча будут доступны в матч-центре «СЭ».

Жители Новосибирска смогут посмотреть домашнюю игру «Сибири» на телеканале ОТС. Начало телеэфира — 19.10 по местному времени.

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