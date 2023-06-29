Дыбленко заявил, что КХЛ выходит на более интересный уровень по зрелищности

Защитник московского ЦСКА Ярослав Дыбленко поделился впечатлениями о прошлом сезоне КХЛ.

«В регулярку ЦСКА вошел не совсем гладко? Ничего особенного, просто притирались друг к другу. Новый график игр, травмы у ребят были, кто-то надолго выпадал, тот же Даррен. Разные причины, но сезон долгий, и мы сыграли его хорошо. Ожидал ли, что получатся две семиматчевые серии по пути в финал? Хотелось, конечно, покороче и побыстрее, нам пришлось понервничать. Каждый соперник был сильным, настраивался против нас. У нас и в регулярном чемпионате было то же самое — команды выходили против нас настроенными и показывали, чего они стоят. Нам было действительно тяжело. Мы справились. Я ведь говорил, что просто так Кубок не дается. Это психология чемпионов. Никто рук не опускал, если шли поражения, и не было возгласов, что мы всех победим и будем чемпионами, когда шли победы. Просто жили от игры к игре. Мне кажется, наша лига уже выходит на более интересный уровень по зрелищности. Не просто проехались по серии, а была жажда победы и эмоциональный накал у всех соперников», — приводит слова Дыбленко Metaratings.ru.

ЦСКА в финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (4-3) и второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.