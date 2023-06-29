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Сегодня, 16:54

Дыбленко поделился впечатлениями о прошедшем Кубке Гагарина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник московского ЦСКА Ярослав Дыбленко поделился впечатлениями о минувшем плей-офф КХЛ.

«Что оказалось тяжелее — два семиматчевых раунда с «Северсталью» и «Локомотивом» или шестиматчевая серия со СКА? Лично для меня с «Северсталью» была самая тяжёлая серия. И знаю ребят, которые так же сказали бы. За счет чего далее удалось обыграть СКА? Про них рассуждать очень тяжело, потому что команда очень мастеровитая, со своим определенным классом. Честно сказать, мы просто забили свои моменты. У нас ребята намного больше проявили уровень мастерства при завершении моментов. Так скажем, раскрыли полностью свой потенциал. Мы просто ловили на себя шайбы, но не все ведь получалось, раз они тоже забивали. Я так понял, что Яшкин играл с травмой, причем не самой приятной. Он проявил мужество и отыграл серию — молодец. И когда не получалось проявить один хоккей, он выходил и играл в другой. Ехал бить, играл в отборе, создавал моменты. Команда у них катающаяся, любой может выйти и проявить себя. Поэтому не работает так, что вот Яшкин вышел на лед — и надо его закрыть. На самом деле, нашу команду очень спас Адам Рейдеборн — затащил не 50%, а больше. Вратарь очень важен, и Адам проявил себя. Были нереальные моменты, но он все ловил», — приводит слова Дыбленко Metaratings.ru.

ЦСКА в финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (4-3) и второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-cska-dyblenko-so-ska-my-prosto-zabili-svoi-momenty-nas-ochen-spas-reideborn-262341/
Ярослав Дыбленко
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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