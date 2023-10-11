Ефремов: «Если вижу, что есть немножко пространства, то стараюсь полезть на ворота»

Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов прокомментировал победу над «Автомобилистом» (4:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Ребята — молодцы! Все выполнили тренерское задание, сразу же пошли активно. Слава Богу, что выиграли! За счет чего превзошли соперника в движении? У нас грамотный персонал, тренерский и медицинский штаб. Все ребята восстановились и подошли к игре в хорошей форме. У меня часто получаются выходы от борта на ворота соперника? Я бы не сказал, что это какая-то моя визитная карточка (смеется). Если вижу, что есть немножко пространства, то стараюсь полезть на ворота. Через тернии к звёздам, так сказать, через трудности пытаюсь туда ее «закопать». Бывает, что шайба то заходит, то не заходит, но хоть кто-то может её потом добить. Поэтому стараюсь вылезать на ворота почаще», — цитирует пресс-служба лиги Ливо.

«Салават Юлаев» набрал 18 очков и занимает 5-е место в Восточной конференции, а «Автомобилист» (22 очка) идет на 3-й строчке.