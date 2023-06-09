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Сегодня, 10:56

Эксперт Щитов назвал «Ак Барс» фаворитом «Востока» после подписаний Жафярова и Яшкина

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Хоккейный эксперт Никита Щитов прокомментировал подписания «Ак Барса». В казанский клуб перешли игроки СКИ Дамир Жафяров и Дмитрий Яшкин.

«Ак Барс» можно считать фаворитами Востока. Очень серьезное, точечное усиление в лице Дмитрия Яшкина, в команде воссоединится тройка из московского «Динамо». Дамир Жафяров тоже классный хоккеист. Переход этих двух игроков — мощное усиление для клуба, очень здорово Казань сработала на трансферном рынке. И, конечно, одно из главных преимуществ — это очень опытный главный тренер Зинэтула Билялетдинов. Большой плюс для «Ак Барса» и в том, что команда не сильно изменилась, у нее состоявшийся костяк», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

В составе СКА Яшкин набрал 62 (40+22) очка в 67 матчах регулярного чемпионата КХЛ, став лучшим бомбардиром и снайпером турнира.

Жафяров в минувшем сезоне сыграл за СКА 63 матча в регулярном чемпионате и набрал 44 (16+28) очка. В плей-офф форварда провел 12 игр и набрал 9 (1+8) очков.

Источник: РБ Спорт
Дамир Жафяров
Дмитрий Яшкин
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК СКА
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