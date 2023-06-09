«Автомобилист» продлил контракт с защитником Саловым и подписал нападающего Луховского

«Автомобилист» объявил о нескольких трансферных сделках.

Клуб продлил контракт с 21-летним защитником Юрием Саловым. Игрок заключил новое двустороннее соглашение и остается в системе клуба еще на два года. Он провел 172 матча в МХЛ за «Авто», 41 поединок в ВХЛ за «Горняк-УГМК», а также 14 матчей в КХЛ за «Автомобилист».

В систему «Автомобилиста» перешел 22-летний центральный нападающий Никита Луховской. С ним заключен двусторонний контракт на 1 год.

Луховской является воспитанником подмосковного «Витязя», а также череповецкой «Северстали». В сезоне-2018/19 он дебютировал в МХЛ в составе «Алмаза», а через пару лет стал чемпионом МХЛ, выиграв Кубок Харламова-2021 в составе «Динамо» (Москва). В сезонах-2021/22 и 2022/23 Луховской был игроком воронежского «Бурана». Он провел за карьеру в МХЛ 139 игр, набрал 132 (68+64) очка, статистика в ВХЛ — 55 игр, 21 (7+14) очко.

Игроками клуба «Южный Урал» стали нападающие системы «Автомобилиста» Александр Дербенев и Данил Мыльников. В команде из Орска, которая выступает в ВХЛ, воспитанники клуба проведут сезон-2023/24.