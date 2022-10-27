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Сегодня, 16:15

Епанчинцев — о победе «Амура» над «Северсталью» : «Правильно сыграли в обороне, и вратарь, когда нужно, выручил»

Алина Савинова
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Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу команды над «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:2).

«Хорошая командная победа. Только в первые 10 минут соперник больше владел инициативой. Уже из игры в игру не можем войти как полагается. Смогли перестроиться, забили голы, сыграли на сильных сторонах — атака с ходу. Есть моменты, которые нужно улучшать, — это позиционные атаки. Правильно сыграли в обороне, и вратарь, когда нужно, выручил», — приводит пресс-служба официального сайта КХЛ слова Епанчинцева.

Команда из Хабаровска с 18 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Северсталь» — восьмое на «Западе» (23 очка).

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/27/504480.html
Вадим Епанчинцев
ХК Амур
ХК Северсталь
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