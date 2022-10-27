Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:12

Разин: «Молодые ребята плюс «великий Гретцки» перевернули игру»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Новости

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (2:5).

«При хорошей игре счет совсем неважный. При счете 1:0 совершаем детскую ошибку, при счете 2:1 тоже совершаем глупые действия. «Амур» молодцы. Молодые ребята плюс «великий Гретцки» перевернули игру. С победой», — приводит слова тренера сайт череповчан.

«Северсталь» потерпела пятое поражение подряд в регулярном чемпионате и идет на 8-м месте в Западной конференции. «Амур» — 11-й на «Востоке».

Источник: https://severstalclub.ru/news/andrey-razin-pri-khoroshey-igre-schyet-sovsem-nevazhnyy-56ffd1a5a9/
ХК Амур
ХК Северсталь
Андрей Разин
0
Читайте также
Звезды НБА травят икону рэпа. Канье Уэст высказался против BLM и в защиту белых
Медведев вернулся после травмы! В Вене россиянин разгромил соперника за час
Стремоусов сообщил о больших потерях ВСУ на херсонском направлении
Власти Литвы подтвердили въезд Собчак в страну по паспорту Израиля
Во Франции предрекли отказ Вашингтона от помощи Зеленскому
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Амур» обыграл «Северсталь». «Тигры» дважды отыгрывались в матче

Епанчинцев — о победе «Амура» над «Северсталью» : «Правильно сыграли в обороне, и вратарь, когда нужно, выручил»