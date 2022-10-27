Разин: «Молодые ребята плюс «великий Гретцки» перевернули игру»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (2:5).

«При хорошей игре счет совсем неважный. При счете 1:0 совершаем детскую ошибку, при счете 2:1 тоже совершаем глупые действия. «Амур» молодцы. Молодые ребята плюс «великий Гретцки» перевернули игру. С победой», — приводит слова тренера сайт череповчан.

«Северсталь» потерпела пятое поражение подряд в регулярном чемпионате и идет на 8-м месте в Западной конференции. «Амур» — 11-й на «Востоке».