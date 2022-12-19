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КХЛ

Сегодня, 20:14

Епанчинцев рассказал, чего не хватило «Амуру» для победы над «Металлургом»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев объяснил поражение от «Металлурга» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Наверное, до первого пропущенного гола хороший хоккей с нашей стороны был. Знали, что соперник более мастеровитый, сделали акцент на оборону, на контратаку. Тем не менее, создавали опасные моменты в атаке — вратарь соперника хорошо сыграл. Надо более концентрированно играть в концовке, наверное. Но я ребят все равно в раздевалке после матча похвалил. Такой молодой команде, как у нас надо играть, и верить моменту. Этого сегодня не хватило», — приводит слова Епанчинцева сайт КХЛ.

«Амур» идет на восьмой строчке в турнирной таблице «Востока», набрав 38 очков в 39 матчах.

Источник: КХЛ
Вадим Епанчинцев
КХЛ
ХК Амур
ХК Металлург (Магнитогорск)
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