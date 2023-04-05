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Сегодня, 12:17

Евгений Тимкин: «Козлов отличается грамотностью и невозмутимостью, у него все по уму»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин прокомментировал новость о том, что уфимский клуб продлил контракты с прежним тренерским штабом.

«На мой взгляд, это абсолютно правильное решение. Все в команде позитивно отреагировали на продление контрактов с тренерским штабом. Козлов? Виктор Николаевич — грамотный человек, у него все по уму и все продуманно. У тренеров нового формата отличается тренировочный процесс и отношение к игрокам. Что бы ни случилось, он понимает, как найти выход из ситуации и сделать правильный выбор. Козлов отличается грамотностью, невозмутимостью и спокойным принятием решением. И, конечно, в таком микроклимате приятно работать», — приводит слова Тимкина «РБ Спорт».

«Салават Юлаев» в сезоне-2022/23 проиграл «Адмиралу» со счетом 2-4 в первом раунде плей-офф.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-timkin-kozlov-otlichaetsya-gramotnost-yu-i-nevozmutimost-yu-u-nego-vse-po-umu/
Евгений Тимкин
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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