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Сегодня, 11:59

Воробьев рассказал, сколько ему нужно времени, чтобы восстановится после увольнения из «Металлурга»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский специалист Илья Воробьев рассказал, сколько ему нужно времени, чтобы восстановится после увольнения из «Металлурга».

«Еще одно возвращение в Магнитогорск? Не знаю, сложный вопрос. Обычно два раза снаряд в одну и ту же воронку не попадает. Сейчас уже дважды попал, может, попадет и в третий раз. Здесь многое зависит не от меня. Планы на будущее? Восстановиться, осмотреться по сторонам. Сезон получился сложным с самого начала, сейчас надо отдохнуть и провести время с семьей. Думаю, два-три месяца мне хватит для восстановления, после чего я буду готов работать дальше», — приводит слова Воробьева «Чемпионат».

В сезоне-2022/23 «Металлург» под руководством Ильи Воробьева дошел до второго раунда плей-офф КХЛ, в котором уступил «Авангарду» со счетом 0-4 в серии. Воробьев возглавлял команду с 2019 года.

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-5057243-vorobyov-nazval-skolko-vremeni-emu-nuzhno-dlya-vosstanovleniya-posle-otstavki-iz-magnitki.html
Илья Воробьев
Хоккей
НХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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