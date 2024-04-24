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Сегодня, 02:10

Канарейкин: «Финал Кубка Гагарина идет по нарастающей»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Федор Канарейкин прокомментировал победу «Металлурга» над ярославской командой (2:1 ОТ) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Финал идет по нарастающей. Вторая и третья игра были насыщенней и интереснее первой. Они хорошо продвинули серию, финал разгорелся. Ярославлю, конечно, надо забивать. Команде с трудом даются голы. Вчера команда Никитина создавала моменты, но не могла довести их до конца», — цитирует LiveResult Канарейкина.

«Металлург» в финальной серии Кубка Гагарина против «Локомотива» ведет в серии со счетом 3-0 . Следующая игра состоится 24 апреля в Ярославле.

&laquo;Металлург&raquo; выигрывает третий матч в&nbsp;финальной серии с &laquo;Локомотивом&raquo;. Финал Кубка Гагарина — серия кошмаров. И виноват в этом только «Локомотив»

Источник: https://www.liveresult.ru/news/hokkey/217216-Kanareykin-zayavil-chto-final-Kubka-Gagarina-razgorelsya
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
Федор Канарейкин
Кубок Гагарина
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