Канарейкин: «У «Магнитки» есть небольшое преимущество перед «Автомобилистом»

Бывший тренер молодежной сборной России Федор Канарейкин поделился ожиданиями от полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Автомобилистом».

«У «Металлурга» больше игроков, которые выступали на таких поздних стадиях. В полуфинале тоже надо уметь играть. К тому же Магнитогорск — это бренд, который годами создавался. Это самые высокие требования и стандарты. Команда хорошо провела регулярку, вратарь Набоков прекрасен. Конечно, для «Автомобилиста» игра в плей-офф — это что-то новое. Команда на серьезном подъеме и показывает отличную игру. Хотя по регулярке с трудом просматривалось то, что Екатеринбург зайдет так далеко. Так что у «Магнитки» есть небольшое преимущество», — цитирует LiveResult Канарейкина.

После первого матча магнитогорская команда ведет в серии — 1-0. Следующий матч пройдет 5 апреля также в Магнитогорске.