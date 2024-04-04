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Сегодня, 03:32

Канарейкин: «У «Магнитки» есть небольшое преимущество перед «Автомобилистом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер молодежной сборной России Федор Канарейкин поделился ожиданиями от полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Автомобилистом».

«У «Металлурга» больше игроков, которые выступали на таких поздних стадиях. В полуфинале тоже надо уметь играть. К тому же Магнитогорск — это бренд, который годами создавался. Это самые высокие требования и стандарты. Команда хорошо провела регулярку, вратарь Набоков прекрасен. Конечно, для «Автомобилиста» игра в плей-офф — это что-то новое. Команда на серьезном подъеме и показывает отличную игру. Хотя по регулярке с трудом просматривалось то, что Екатеринбург зайдет так далеко. Так что у «Магнитки» есть небольшое преимущество», — цитирует LiveResult Канарейкина.

После первого матча магнитогорская команда ведет в серии — 1-0. Следующий матч пройдет 5 апреля также в Магнитогорске.

&laquo;Металлург&raquo; обыграл &laquo;Автомобилист&raquo;. «Металлург» обыграл «Автомобилист» в первом матче полуфинальной серии
Источник: https://www.liveresult.ru/news/hokkey/214582-Kanareykin-schitaet-chto-u-Metallurga-est-preimushchestvo-v-serii-s-Avtomobilistom
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Федор Канарейкин
Кубок Гагарина
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