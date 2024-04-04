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Сегодня, 02:18

Плющев: «Все команды, которые сейчас играют в полуфинале, не должны были туда выходить»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился ожиданиями от полуфинальных серий Кубка Гагарина.

«Честно скажу, что по логике все команды, которые сейчас играют в полуфинале, не должны были туда выходить. Но получилось так, что они оказались на такой высокой стадии. Все четыре команды одинаково претендуют на выход в финал Кубка. Может, у «Магнитки» есть небольшое преимущество за счет опыта борьбы на таких поздних стадиях. Но от того состава, который был у Магнитогорска два-три года назад, практически ничего не осталось», — цитирует LiveResult Плющева.

В полуфинальных сериях играют «Металлург» — «Автомобилист» (счет в серии — 1-0) и «Локомотив» — «Трактор» (счет в серии — 1-0).

Источник: https://www.liveresult.ru/news/hokkey/214585-U-Metallurga-est-nebolshoe-preimushchestvo-Eks-glavnyy-trener-sbornoy-Rossii-o-pobede-v-Kubke-Gagarina
Хоккей
КХЛ
Владимир Плющев
Кубок Гагарина
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