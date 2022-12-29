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Сегодня, 03:03

Федоров - о победе над СКА: "Удалось в третьем периоде собраться и переломить ход матча"

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над СКА (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Нашу команду с победой, через многое мы сегодня прошли, нашли силы, возможность, характер в третьем периоде. Не все качественные моменты из первых двух периодов мы реализовали, тем не менее — мы были в игре, играли чуть лучше в плане распоряжения шайбой из-под давления. Но трудности нам соперник сегодня, конечно, создал. Мы получили хороший опыт, посмотрели новых ребят. Удалось в третьем периоде собраться и переломить ход матча.

Каждый матч меняет соперника, но нам удалось создать сегмент, который необходим в каждом матче: три зоны с шайбой, три зоны без шайбы. Парни понимают, что надо делать, но не всегда получается, это факт. Я рад что сегодня первый период был более успешный за последнюю серию игр», — цитирует пресс-служба клуба Ротенберга.

ЦСКА с 59 очками занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, а СКА продолжает лидировать — 73 очка.

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Ротенберг: «У нас еще в январе два матча с ЦСКА, нужно серьезно подготовиться»