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Сегодня, 02:26

Ротенберг: «У нас еще в январе два матча с ЦСКА, нужно серьезно подготовиться»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Обоюдно острая игра, отличный хоккей, сильная команда ЦСКА, поздравляю их с победой. Болельщики хорошо поддерживали, прекрасная атмосфера на арене. Уверен, хоккей всем понравился. Сейчас счет в серии 2-2. У нас третий период не удался, где-то наши молодые ребята совершили ошибки. Мы ждём возвращения некоторых игроков нашего состава. Ребята болеют, много травм. Скоро все вернутся. В то же время нужно уметь выигрывать любым составом, уметь играть даже на фоне усталости. В плей-офф так и нужно вытягивать игры. Нам есть над чем работать. У нас еще в январе два матча с ЦСКА, нужно серьезно подготовиться. Сегодня к ребятам нет претензий по самоотдаче. Все пластались, бились, ловили шайбу на себя. Второй гол Окулова — молодец, бросил. Это мастерство, надо брать на вооружение нам, бросать отовсюду. В таких ситуациях мы должны знать, что ЦСКА бросает. В такие моменты нужно правильно сыграть и в сторону ворот, и от ворот. Будем работать, нужно улучшить большинство, мы понимаем как. Сильный соперник, отлично играют, сильная команда. Поздравляем ЦСКА с победой», — цитирует пресс-служба клуба Ротенберга.

ЦСКА с 59 очками занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, а СКА продолжает лидировать — 73 очка.

Источник: https://cska-hockey.ru/news/matchi/tsska_ska_kommentarii_trenerov/
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Роман Ротенберг
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