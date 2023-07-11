Фетисов прокомментировал споры КХЛ и НХЛ о контракте Федотова

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о ситуации, в которой оказался российский голкипер Иван Федотов.

«Во всей этой истории самое главное, что человек востребован даже после года службы в армии. Все остальные вопросы должны быть прописаны в контакте, чтобы не возникало подобных вопросов. Профессиональные спортсмены должны быть ограждены от этих непонятных вещей. Но сам факт интересен, посмотрим, как будут развиваться события», — приводит ТАСС слова Фетисова.

Ранее стало известно, что Федотов заключил соглашение с ЦСКА до конца сезона-2024/25. 8 июля КХЛ зарегистрировала контракт 26-летнего голкипера с московским клубом. Однако в НХЛ заявили, что у хоккеиста продолжает действовать соглашение с «Филадельфией».

10 июля Федерация хоккея России опубликовала заявление о ситуации с контрактом Федотова, в котором сказано, что организация оценивает ситуацию как неоднозначную и считает необходимым получить из НХЛ официальную информацию о контрактном статусе российского игрока. После этого будет принято решение об участии голкипера в чемпионате КХЛ.