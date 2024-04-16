Финальная серия Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом» стартует 18 апреля в Магнитогорске. «СЭ» публикует расписание всех матчей серии. Время начала — московское.

Расписание финала Кубка Гагарина

18 апреля, четверг

19.00. «Металлург» — «Локомотив» — в Магнитогорске

20 апреля, суббота

16.00. «Металлург» — «Локомотив» — в Магнитогорске

22 апреля, понедельник

21.00. «Локомотив» — «Металлург» — в Ярославле

24 апреля, среда

21.00. «Локомотив» — «Металлург» — в Ярославле

Дополнительные матчи (если понадобятся):

26 апреля, пятница

«Металлург» — «Локомотив» — в Магнитогорске

28 апреля, воскресенье

«Локомотив» — «Металлург» — в Ярославле

30 апреля, вторник

«Металлург» — «Локомотив» — в Магнитогорске

Игры плей-офф КХЛ транслируют телеканалы «Матч ТВ», КХЛ ТВ, «КХЛ Prime», сайт khl.ru. Также встречи Кубка Гагарина доступны на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

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