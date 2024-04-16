Сегодня, 11:00
Финальная серия Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом» стартует 18 апреля в Магнитогорске. «СЭ» публикует расписание всех матчей серии. Время начала — московское.
19.00. «Металлург» — «Локомотив» — в Магнитогорске
16.00. «Металлург» — «Локомотив» — в Магнитогорске
21.00. «Локомотив» — «Металлург» — в Ярославле
21.00. «Локомотив» — «Металлург» — в Ярославле
Дополнительные матчи (если понадобятся):
«Металлург» — «Локомотив» — в Магнитогорске
«Локомотив» — «Металлург» — в Ярославле
«Металлург» — «Локомотив» — в Магнитогорске
Игры плей-офф КХЛ транслируют телеканалы «Матч ТВ», КХЛ ТВ, «КХЛ Prime», сайт khl.ru. Также встречи Кубка Гагарина доступны на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
Андрей Степашкин
похоже, что время всё таки магнитогорское.
16.04.2024