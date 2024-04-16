Юров считает, что «Металлург» подошел к финалу Кубка Гагарина в идеальной физической форме

Нападающий «Металлурга» Данила Юров оценил физическую форму команды в преддверии финала Кубка Гагарина.

«Забыли сразу предыдущую игру («Металлург» проиграл шестой матч полуфинальной серии со счетом 3:5. — Прим. «СЭ»), понимали, что надо мыслями на седьмую готовиться. При счете 3:2 в последнем матче играли спокойно — мы несколько раз по ходу плей-офф играли по счету. Можно ли говорить, что у нас достаточно сил? Наверное, да. Физически мы готовы близко к идеальному», — приводит ТАСС слова Юрова.

«Металлург» обыграл «Автомобилист» в полуфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 4-3 и в пятый раз вышел в финал плей-офф КХЛ, где встретится с ярославским «Локомотивом».