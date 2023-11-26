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Сегодня, 01:55

Фисенко — о поражении от «Автомобилиста»: «Бездарно сыграли в овертайме, подарив сопернику выход «1 в 0»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Лады» Михаил Фисенко подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:3 ОТ).

«Нормальная игра, считаю, что мы здорово боролись, ждали момента, заработали очко, но немного бездарно сыграли в овертайме, подарив сопернику выход «1 в 0», который он успешно реализовал. Команды жестко пытались играть, были и удары в голову, и толчки на борт, не помню, чтобы в последних играх было так много штрафа», — приводит слова Фисенко официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Лада» с 46 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Автомобилист» с 42 очками — на шестой строчке.

Михаил Фисенко
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Лада
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