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Сегодня, 12:09

Каменев считает, что ЦСКА является главным раздражителем для команд КХЛ

Руслан Минаев
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Форвард ЦСКА Владислав Каменев поделился мнением о том, как команды КХЛ настраиваются на армейцев. По словам нападающего, команда является раздражителем для многих клубов лиги.

«Жду повторения того же сценария, как и в прошлом году, то есть победы в последней игре сезона. Всегда сложно это сделать второй раз подряд. На ЦСКА всегда настраиваются серьезно, а сейчас из-за того, что мы чемпионы, мы в два раза больше раздражители», — цитирует игрока ТАСС.

В следующем матче ЦСКА сыграет с «Локомотивом» 30 декабря. Начало — в 19.30 мск.

Источник: https://tass.ru/sport/16720359
Владислав Каменев
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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