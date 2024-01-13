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Сегодня, 20:55

Форвард «Динамо» Рашевский — о своей шайбе: «Радовался, потому что была голевая засуха несколько матчей»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский в интервью СЭ поделился эмоциями о матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Торпедо» (6:1).

— Хороший матч, забили свои голы, реализовали моменты. Всех с победой.

— Вы отдали шикарную передачу через всю площадку на Чернышова, забросили шайбу. Очень радовались, когда получилось забить.

— Радовался, потому что была голевая засуха несколько матчей. Моментов было много, но она не заходила в ворота, а сегодня зашла, поэтому такая радость была сильная.

— Сегодня 5 подряд победа. Можем ли мы говорить, что «Динамо» выходит на тот уровень, который хочет видеть к плей-офф?

— Мы уже близки к этому, есть куда расти.

— Если говорить об атмосфере на матче, то здесь уровень плей-офф точно есть. Согласны?

— По атмосфере все здорово. Благодарны болельщикам, что пришли и поддержали нас. Очень приятно, что стадион шумит, гремит. Это заряжает.

— Если смотреть на счёт сегодняшней встречи, можно ли сказать, что вернули «должок» сопернику за поражение осенью?

— Да, должок отдали (смеется). У нас впереди ещё есть матчи, наша задача сейчас подойти к плей-офф в максимальной форме.

В сезоне-2023/24 23-летний нападающий «Динамо» Рашевский забросил 18 шайб и набрал 34 очка в 50 матчах.

Хоккей
ХК Динамо (Москва)
Дмитрий Рашевский
0
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