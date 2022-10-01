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КХЛ

1 октября, 23:20

Форвард минского «Динамо» Соколов: «Удача была не на нашей стороне, шайба просто не шла в ворота СКА»

Иван Шитик
Корреспондент

Форвард минского «Динамо» Дмитрий Соколов после прокомментировал поражение от СКА (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Удача была не на нашей стороне, шайба просто не шла в ворота СКА. Магия петербуржцев? Нет, ничего такого. У соперника залетало практически все, а у нас были проблемы с реализацией моментов.

Драка немного нас раззадорила, мы пошли вперед, стали создавать еще больше моментов. Сейчас стараемся настраиваться на следующую игру, нам предстоит вояж в Нижний Новгород к «Торпедо». Нет времени расстраиваться и грустить. Пока еще ничего страшного не случилось», — приводит слова Соколова Betonmobile.ru.

Источник: https://betonmobile.ru/dmitriy-sokolov-shayba-prosto-ne-shla-v-vorota-ska
Дмитрий Соколов (хоккей)
ХК Динамо (Минск)
ХК СКА
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