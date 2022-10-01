Форвард минского «Динамо» Соколов: «Удача была не на нашей стороне, шайба просто не шла в ворота СКА»

Форвард минского «Динамо» Дмитрий Соколов после прокомментировал поражение от СКА (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Удача была не на нашей стороне, шайба просто не шла в ворота СКА. Магия петербуржцев? Нет, ничего такого. У соперника залетало практически все, а у нас были проблемы с реализацией моментов.

Драка немного нас раззадорила, мы пошли вперед, стали создавать еще больше моментов. Сейчас стараемся настраиваться на следующую игру, нам предстоит вояж в Нижний Новгород к «Торпедо». Нет времени расстраиваться и грустить. Пока еще ничего страшного не случилось», — приводит слова Соколова Betonmobile.ru.