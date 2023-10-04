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Сегодня, 15:04

Форвард «Салавата Юлаева» Кулемин считает, что хоккей зрелищнее футбола

Алина Савинова
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Форвард «Салавата Юлаева» Николай Кулемин рассказал, чем хоккей, по его мнению, отличается от футбола.

«Я считаю, что мне, как профессиональному хоккеисту, неправильно сравнивать два вида спорта. Каждый вид спорта уникален и тяжел по-своему. Везде получают травмы, везде есть своя специфика. Хоккей, по моему мнению, более силовой, контактный и зрелищный. Конечно, тяжело судить о другом виде спорта. Каждый — профессионал в своем деле, выкладывается в нем на максимум», — цитирует Кулемина Metaratings.ru.

37-летний Кулемин является двукратным чемпионом мира (2012, 2014). Он выступал в НХЛ за «Торонто» и «Айлендерс». В 2018 году хоккеист вернулся в Россию, где до 2021 года играл за «Металлург», а затем перешел в «Салават Юлаев».

Источник: https://metaratings.ru/news/napadayushii-salavata-yulaeva-kulyomin-schitaet-chto-khokkei-zrelishnee-futbola-291372/
Николай Кулемин
Футбол
Хоккей
ХК Салават Юлаев
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