Форвард «Салавата Юлаева» Кулемин считает, что хоккей зрелищнее футбола

Сегодня, 15:04
Форвард «Салавата Юлаева» Николай Кулемин рассказал, чем хоккей, по его мнению, отличается от футбола.
«Я считаю, что мне, как профессиональному хоккеисту, неправильно сравнивать два вида спорта. Каждый вид спорта уникален и тяжел по-своему. Везде получают травмы, везде есть своя специфика. Хоккей, по моему мнению, более силовой, контактный и зрелищный. Конечно, тяжело судить о другом виде спорта. Каждый — профессионал в своем деле, выкладывается в нем на максимум», — цитирует Кулемина Metaratings.ru.
37-летний Кулемин является двукратным чемпионом мира (2012, 2014). Он выступал в НХЛ за «Торонто» и «Айлендерс». В 2018 году хоккеист вернулся в Россию, где до 2021 года играл за «Металлург», а затем перешел в «Салават Юлаев».