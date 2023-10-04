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Сегодня, 11:40

Форвард «Северстали» Аймурзин — о победе над «Ак Барсом»: «Выстояли, хоть и пропустили ненужный гол»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от победы над «Ак Барсом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Хорошо начали, забили два быстрых гола. Понимали, что в третьем периоде соперник побежит. Выстояли, хоть и пропустили ненужный гол.

— Что было самым сложным?

— У соперника много мастеров, мы просто старались играть в свой хоккей.

— В двух предыдущих матчах вы пропустили 10 голов. Как смогли исправить ошибки?

— На самом деле мы совершали детские ошибки и пропускали ненужные голы. Зарабатывали ненужные удаления.

— Насколько адаптировался к новой системе?

— Все классно, тренерский штаб доверяет, ребята все плюс-минус одного возраста, одинаково мыслят.

— Строго ли спрашивают за ошибки?

— Есть глупые ошибки, а есть моменты, когда задумка была хорошая, а исполнить не получилось. За это ругать не будут.

— Стал ли для тебя обмен в «Северсталь» шагом наверх?

— Не знаю, как бы все сложилось, если бы я остался в Уфе. Рад, что оказался здесь, спасибо тренерскому штабу за доверие.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Северсталь
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