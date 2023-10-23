Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 09:00

Форвард Сибири Прохоркин заявил о необходимости ограничить заявку в КХЛ

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Telegram Дзен

Нападающий «Сибири» Николай Прохоркин в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился мнением о совершенствовании регламента КХЛ.

— До сих пор убеждены, что потолок — лучшее, что случалось с КХЛ? Некоторые хоккеисты и агенты поспорят с этим, потому что он ограничивает ваши доходы.

— На мой взгляд, потолок — хорошая вещь, чтобы разгрузить другие команды. Но она не доведена до ума.

Во-первых, нужно делать ограничение на количество игроков в заявке. Чтобы у тебя не могло сидеть 40 человек на одностороннем контракте. 25 или, в крайнем случае, 27 человек — это все, что должно ездить с командой. Все остальные должны сидеть на двухсторонних контрактах и играть либо в ВХЛ, либо в МХЛ.

Если сделать так, то уровень сразу же усреднится. Иначе получается, что у одних 40-50 человек в команде и они могут делать ротацию, а у других — 23 землекопа, которых даже некем заменить в случае травм. И тогда команды могут выигрывать не за счет свежести, а за счет мастерства.

Во-вторых, думаю, потолок зарплат должен потихонечку, но расти. Не говорю, что он должен каждый год вырастать на 100 миллионов. Как лига должна расти, так и потолок. Если лига хочет развиваться, то и потолок должен тянуться за ней.

Николай Прохоркин. «Питер — тяжелый город. Он съедает людей». Откровенное интервью Николая Прохоркина

Николай Прохоркин
Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
0
Читайте также
Кадыров подарил Чимаеву дорогой автомобиль за победу на турнире UFC 294
Туктамышева — о паузе в карьере: «Хочу направить энергию в другое русло, хочу учиться новому»
В РФ определят единое время запрета на шум дома
Армия Израиля назвала условие окончания войны с ХАМАС
В ДНР заявили о многотысячных потерях ВСУ за последнее время
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Прохоркин: «Стоит запретить переподписывать контракты. Хочется, чтобы менеджеры реально начали работать»

Прохоркин рассказал, считает ли переход в «Сибирь» шагом назад