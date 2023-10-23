Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 09:15

Прохоркин рассказал, считает ли переход в «Сибирь» шагом назад

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Telegram Дзен

Нападающий Николай Прохоркин в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился подробностями о решении перейти в новосибирский клуб.

— При подписании контракта с «Сибирью» не чувствовали, что вас воспринимают как мессию, которая избавит команду от всех бед?

— Я очень благодарен болельщикам за их отзывы. Все равно ведь следил за ними. Было интересно, что они думают о моем переходе. Знал, что в Новосибирске понимающие и ярые болельщики. Специально подписался на клубный канал в Telegram, чтобы посмотреть, как меня принимают. Мне очень понравилось, как они отреагировали.

Больше журналисты писали, что я приехал подзаработать и просто провести время. Нет, я до сих пор люблю хоккей. Для многих он становится работой. В каком-то определенном возрасте некоторые выгорают и играют на автомате. Для меня это — любимое дело, от которого я кайфую и заряжаюсь. Я приехал в Новосибирск после года простоя, и мне очень хотелось вернуться в большой хоккей, чтобы получать удовольствие, набирать очки и помогать команде.

— Многие воспринимают ваш переход в «Сибирь» как шаг назад, потому что вы до этого играли только в топ-клубах.

— А почему не сделать из «Сибири» топ-клуб? Даже не моим приходом. Например, залезть в плей-офф повыше и пройти пару раундов. Если добраться до финала конференции, то на следующий год ребята подумают: «Отличный город, шикарная арена, сильная команда. Давайте попробуем подписаться туда».

Понятно, если команда не попадает в плей-офф, никто не захочет из серьезных ребят ехать кувыркаться и спасать ее. «Сибирь» часто попадает в плей-офф и даже доходила до финала «Востока». У нее уже есть история. Почему бы не сделать так, чтобы команда попадала туда на постоянной основе?

В сезоне-2023/24 Прохоркин провел 21 матч за «Сибирь» и набрал 15 (5+10) очков.

Николай Прохоркин. «Питер — тяжелый город. Он съедает людей». Откровенное интервью Николая Прохоркина

Николай Прохоркин
Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
ХК СКА
0
Читайте также
Роналду: «Продолжу играть в этом сезоне и в следующем, а потом посмотрю на свое тело и подумаю»
Туктамышева — о паузе в карьере: «Хочу направить энергию в другое русло, хочу учиться новому»
В РФ определят единое время запрета на шум дома
Армия Израиля назвала условие окончания войны с ХАМАС
В ДНР заявили о многотысячных потерях ВСУ за последнее время
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард Сибири Прохоркин заявил о необходимости ограничить заявку в КХЛ

КХЛ, 23 октября: «Локомотив» — СКА, «Динамо» Москва — «Лада» и другие матчи