Прохоркин рассказал, считает ли переход в «Сибирь» шагом назад

Нападающий Николай Прохоркин в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился подробностями о решении перейти в новосибирский клуб.

— При подписании контракта с «Сибирью» не чувствовали, что вас воспринимают как мессию, которая избавит команду от всех бед?

— Я очень благодарен болельщикам за их отзывы. Все равно ведь следил за ними. Было интересно, что они думают о моем переходе. Знал, что в Новосибирске понимающие и ярые болельщики. Специально подписался на клубный канал в Telegram, чтобы посмотреть, как меня принимают. Мне очень понравилось, как они отреагировали.

Больше журналисты писали, что я приехал подзаработать и просто провести время. Нет, я до сих пор люблю хоккей. Для многих он становится работой. В каком-то определенном возрасте некоторые выгорают и играют на автомате. Для меня это — любимое дело, от которого я кайфую и заряжаюсь. Я приехал в Новосибирск после года простоя, и мне очень хотелось вернуться в большой хоккей, чтобы получать удовольствие, набирать очки и помогать команде.

— Многие воспринимают ваш переход в «Сибирь» как шаг назад, потому что вы до этого играли только в топ-клубах.

— А почему не сделать из «Сибири» топ-клуб? Даже не моим приходом. Например, залезть в плей-офф повыше и пройти пару раундов. Если добраться до финала конференции, то на следующий год ребята подумают: «Отличный город, шикарная арена, сильная команда. Давайте попробуем подписаться туда».

Понятно, если команда не попадает в плей-офф, никто не захочет из серьезных ребят ехать кувыркаться и спасать ее. «Сибирь» часто попадает в плей-офф и даже доходила до финала «Востока». У нее уже есть история. Почему бы не сделать так, чтобы команда попадала туда на постоянной основе?

В сезоне-2023/24 Прохоркин провел 21 матч за «Сибирь» и набрал 15 (5+10) очков.