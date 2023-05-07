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Сегодня, 13:01

Мичков занял 4-е место в рейтинге лучших игроков драфта НХЛ-2023 по версии Sportsnet

Руслан Минаев
Матвей Мичков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Канадский спортивный портал Sportsnet опубликовал рейтинг 60 лучших игроков предстоящего драфта НХЛ 2023 года.

Российский форвард СКА Матвей Мичков занял в списке 4-е место. В первой тройке расположились Коннор Бедард, Адам Фантилли и Лео Карлссон.

Из россиян в рейтинг попали 18-летний защитник Михаил Гуляев («Авангард»), который занял 24-е место и 18-летний нападающий Даниил Бут («Локомотив») — 28-е место.

В текущем сезоне Мичков выступал на правах аренды за «Сочи». 18-летний нападающий набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: Sportsnet
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК СКА
Коннор Бедард
Матвей Мичков
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